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В Лунинце съемка в TikTok обернулась для девочки травмами

19.01.2022
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По данным следствия, днем 18 января в Лунинце 14-летняя девочка потеряв равновесие упала вниз с балкона 4-го этажа, сообщает телеграм-канал Следственного комитета

Предварительно установлено, что до падения она снимала себя на мобильный телефон. В настоящее время она находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Со слов подростка, она позировала на камеру для видео в TikTok, запрокинула голову и упала.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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