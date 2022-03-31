В Лунинце состоялся конкурс «Лучшая многодетная семья»

30 марта 2022 г. в г. Лунинце состоялся смотр-конкурс , сообщает сайт территориального центра социального обслуживания населения г. Лунинец В смотре-конкурсе приняли участие две многодетные семья Лунинецкого района. Семья Климчук Ольги Константиновны из аг. Велута, семья Овчарук Татьяны Васильевны из аг. Любань.

Смотр-конкурс состоял их трех конкурсов: «Визитная карточка»; «Мы – дружная семья»; «Семейные таланты».

Семьи представили конкурсы в виде видеоклипов, презентаций, фото и видеоматериалов, а так же кулинарных изделий.

По результатам трех конкурсов Диплом I степени получила семья Овчарук Татьяны Васильевны; Диплом II степени получила семья Климчук Ольги Константиновны.

Государственным учреждением «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» участникам смотра-конкурса помимо Дипломов были вручены подарки и денежные призы.