В Лунинце в результате наезда погибла пенсионерка

ДТП произошло 11 ноября около 07.40 часов на улице 17 Cентября.

По предварительной информации, 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Опель Вектра», совершила наезд на 57-летнюю горожанку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При подъезде к пешеходному переходу водитель обязан двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешеходов была возможность остановиться и пропустить пешехода.

Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части и убеждаться в безопасности перехода. В темное время суток необходимо проявлять особую бдительность, так как водителю из-за слепящего света фар встречных автомобилей порой бывает сложно заметить человека на дороге. Кроме этого, пешеход обязан обозначать себя световозвращающими элементами.