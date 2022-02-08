В Лунинце задержана женщина, расчленившая сожителя

Сегодня днем возле одного из частных домов райцентра прохожий увидел фрагмент человеческого тела. Выбывшие по сигналу правоохранители провели тщательный осмотр местности. В результате кропотливой работы были обнаружены и другие останки.

❗️Профессионализм и слаженность действий сыщиков областной и районной милиции позволили в течение двух часов установить детали происшествия. По предварительной информации, во время распития спиртного 48-летняя безработная ударила 50-летнего сожителя. Тот скончался от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила труп и попыталась его сжечь в выгребной яме.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

🔜Действиям задержанной будет дана правовая оценка.