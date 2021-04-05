В Лунинце злоумышленник взломал страницу в соцсетях и требовал денег

Вместе с огромными возможностями, которые нам подарил интернет, появились и новые виды преступлений, касающиеся личной жизни тех, кто не представляет себя без смартфона или планшета и чаще всего это подростки. Многие из нас привыкли делиться своими фотографиями с коллегами и друзьями, знакомиться и общаться лишь в социальных сетях. Все это часто приводит к проблемам.

Одна из них — шантаж в социальных сетях, связанный с принуждением выполнить определенные действия в обмен на нераспространение компрометирующей информации.

Ситуация стандартная. Девушка активно общается в социальной сети со своим молодым человеком. Темы обсуждаются разные, в том числе и интимного характера. В какой-то момент парень просит сделать фото определенной тематики. Девушка поддается на уговоры и делает это, и уже спустя секунды после загрузки фото может прийти угрожающее письмо. Если она не хочет, чтоб ее обнаженное или полуобнаженное фото появилось в открытом доступе, требуется перечислить определенную сумму денег. Чаще всего – на виртуальные кошельки.

Так, в инспекцию по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД обратился молодой человек, который во время переписки с девушкой в социальных сетях обменивались фотоматериалами интимного характера.

Злоумышленник, взломав страницу юной леди, потребовали денежную компенсацию за молчание. Правоохранители установили личность «хранителя тайны». Проводится проверка.

Как показывает практика, вымогают деньги не только у девушек. Точно также попадают в искусно расставленную ловушку и парни.

Преступники получают различные данные интимного характера путем взлома аккаунтов пользователей социальных сетей. Поддавшись шантажу, некоторые из потерпевших деньги перечисляли. Однако видеофайлы все равно попадали в сеть. В итоге молодые люди лишались денег и становились героями видеороликов, размещенных в интернете. Логичным завершением произошедшего становились заявления в милицию о привлечении компьютерных злоумышленников к ответственности.

Угроза распространения сведений которые потерпевший желает сохранить в тайне и за которые злоумышленник требует денежные средства, либо иные для себя выгоды, является вымогательством.

За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Всем пользователям социальных сетей и менеджеров необходимо помнить о возможности распространения и тиражирования каждого кадра или загруженного фото. При этом информация, попавшая в интернет, становится практически неуловимой и полностью ее удалить уже почти нереально!

Следует помнить, что общение в сети обезличено. За фотографией профиля симпатичной молодой девушки или парня может скрываться кто угодно. Поэтому не стоит раскрывать подробности личной жизни, которые могут быть использованы для шантажа и вымогательства. Весь компрометирующий материал могут стать объектами противоправных действий.

ИДН Лунинецкого РОВД