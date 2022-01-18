В Лунинецкой поликлинике прошло обсуждение изменений и дополнений Конституции

Предлагаемые изменения и дополнения Конституции Беларуси были в центре внимания на встрече заместителя председателя районного исполнительного комитета Анатолия Захаркевича с коллективом Лунинецкой поликлиники, которая прошла сегодня, 18 января.

Анатолий Михайлович обратил внимание участников встречи на основные изменения и дополнения, которые предлагается внести в Основной Закон, и вынесены на всенародное обсуждение.

Участие в встрече принял и начальник Лунинецкого отдела Следственного комитета Андрей Лукашевич. Он так же выступил по отдельным вопросам предполагаемых изменений Конституции. А затем Андрей Александрович затронул тему профилактики правонарушений и преступлений, в том числе и необходимости противостояния экстремистским проявлениям в обществе.