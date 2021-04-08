В Лунинецком лесхозе завершают заготовку березового сока

Промышленную заготовку березового сока завершают в Лунинецком лесхозе.

Как рассказала заместитель директора по идеологической работе Елена Мерзлая, в этом году заготовлено 640 тонн березового сока. Из них 100 тонн отправили на предприятия Литвы. Основным покупателем в Беларуси стала гродненская компания “Фирма АВС”, куда доставлено более 420 тонн лунинецкая березового сока. 105 тонн отгружено на Минский завод безалкогольных напитков. Населению реализовано 12 тонн (купить сок еще можно, цена – 15 копеек за 1 литр).

К сожалению, не обошлось без нарушений. Фотоловушка, размещенная в Синкевичском лесничестве, зафиксировала незаконную заготовку сока. Двое граждан привлечены к административной ответственности по ст. 16.19 ч.2 КоАП Республики Беларусь.