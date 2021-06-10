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В Лунинецком районе 1310 выпускников

Свидетельства об общем базовом образовании получили 839 выпускников учреждений района. Из них 501 – выпускники городских школ, 338 – сельских школ). 40 выпускников получили свидетельства с отличием.
 
471 выпускник учреждений района получили аттестаты об общем среднем образовании (287 – выпускники городских школ, 184 – сельских школ). Аттестат об общем среднем образовании особого образца получили
23 выпускника из 10 учреждений района , из них: 21 – аттестат с награждением золотой медалью, 2 – аттестат с награждением серебряной медалью.
 
Похвальными листами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награжден 121 выпускник.
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L N

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