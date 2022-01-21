В Лунинецком районе 195 семей в 2021 году получили право досрочного распоряжения семейным капиталом

Семейный капитал в Брестской области почти в 80% случаев досрочно используют для улучшения жилищных условий, сообщила главный специалист отдела социального партнерства и семейной политики управления труда и заработной платы комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Нина Брич.

Всего за прошлый год местные органы власти приняли 3890 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Для улучшения жилищных условий эту государственную поддержку использовали 3048 многодетных семей, или 78,3%. На получение медицинских услуг депозитные средства направили 544 (14,2%) семьи, получение образования – 288 (7,4%).

Более 40% случаев досрочного расходования семейного капитала приходятся на жителей Бреста, Барановичей и Пинска. Среди районов лидируют Кобринский (308), Лунинецкий (195), Пинский (169), Брестский (147), Ивановский (146).

Похожие пропорции между направлениями по досрочному использованию депозита наблюдались и в 2020 году. Тогда такой возможностью воспользовались 6109 семей. В том числе 5441 (89%) – для улучшения жилищных условий, 351 (5,7%) – для получения образования, 317 (5,1%) – на медицинские услуги.

“С этого года перечень оснований для досрочного использования семейного капитала расширен. Новое направление – возможность семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды или родители имеют инвалидность, приобретать товары для социальной реабилитации. Также теперь средства можно направлять на получение образования не только в государственных вузах, как это было раньше, но и в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси”, – отметила главный специалист.

В 2021 году в Брестской области семейный капитал назначен 3009 семьям. Больше всего – в Бресте (701), Барановичах (287), Пинске (253), Кобринском (214) и Столинском (208) районах. Всего же, начиная с 2015 года, семейный капитал был назначен 22 008 семьям. По информации комитета, за все время были единичные случаи отказа в назначении семейного капитала. Как правило, по причине того, что дети не были зарегистрированы на территории Беларуси, или истечения срока обращения.

На 1 января в Брестской области зарегистрировано 24 204 многодетные семьи, из них 78% – это семьи с тремя детьми.

Размер семейного капитала в Беларуси с 1 января 2022 года вырос на 9,5% и составил Br25 995.

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