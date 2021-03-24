В Лунинецком районе активизировались лжегазовики

В последнее время участились случаи посещения лжегазовиками квартир в многоквартирных жилых домах с предложениями приобретения сигнализаторов загазованности. Обычно свой товар они предлагают по цене от 100 рублей и выше. При этом, якобы предусмотрена скидка до 50 процентов.

Лунинецкий район газоснабжения предупреждает граждан, что к реализации сигнализаторов загазованности не имеет никакого отношения.

Во избежание недоразумений доводим до сведения владельцев газоиспользующего оборудования следующее:

все работники газовой службы при посещении квартир и жилых домов с целью проведения каких-либо работ при себе обязаны иметь удостоверение личности с фотографией и одеты в спецодежду с логотипами УП “Брестоблгаз”. О всех планируемых работах владельцы извещаются через объявления на дверях подъездов или по телефону;

установку сигнализаторов загазованности и датчиков угарного газа Лунинецкий РГС проводит только по письменному заявлению граждан.

Для уточнения информации можно обращаться по телефонам:

в Лунинце

2-77-36 – участок эксплуатации,

2-35-75 – служба учета газа,

4-75-36 – производственно-технический сектор,

6-23-46 – аварийно-диспетчерский участок;

в Микашевичах – 6-89-40, 6-81-05.

При попытке мошенников продать вам свой товар, незамедлительно обращайтесь в органы правопорядка.

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