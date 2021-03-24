В Лунинецком районе активизировались лжегазовики
В последнее время участились случаи посещения лжегазовиками квартир в многоквартирных жилых домах с предложениями приобретения сигнализаторов загазованности. Обычно свой товар они предлагают по цене от 100 рублей и выше. При этом, якобы предусмотрена скидка до 50 процентов.
Лунинецкий район газоснабжения предупреждает граждан, что к реализации сигнализаторов загазованности не имеет никакого отношения.
Во избежание недоразумений доводим до сведения владельцев газоиспользующего оборудования следующее:
- все работники газовой службы при посещении квартир и жилых домов с целью проведения каких-либо работ при себе обязаны иметь удостоверение личности с фотографией и одеты в спецодежду с логотипами УП “Брестоблгаз”. О всех планируемых работах владельцы извещаются через объявления на дверях подъездов или по телефону;
- установку сигнализаторов загазованности и датчиков угарного газа Лунинецкий РГС проводит только по письменному заявлению граждан.
Для уточнения информации можно обращаться по телефонам:
в Лунинце
2-77-36 – участок эксплуатации,
2-35-75 – служба учета газа,
4-75-36 – производственно-технический сектор,
6-23-46 – аварийно-диспетчерский участок;
в Микашевичах – 6-89-40, 6-81-05.
При попытке мошенников продать вам свой товар, незамедлительно обращайтесь в органы правопорядка.