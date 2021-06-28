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В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС

Фото: mchs.gov.by

27 июня вертолет авиации МЧС совершил аварийную посадку в Лунинецком районе.

«В 14.25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками», — сообщали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Вертолет получил механические повреждения. В настоящее время специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

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