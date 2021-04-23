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В Лунинецком районе автомобиль упал с колодок и придавил мужчину

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 29-летнего жителя Пинска, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел днем 20 апреля. По данным следствия, пинчанин во дворе дома матери в Лунинецком районе занимался ремонтом автомобиля. Для этого он установил заднюю часть машины на доски с колодками, откуда она упала и придавила мужчину. От травм тот скончался на месте.

Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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