В Лунинецком районе легковушка протаранила забор кладбища и опрокинулась

ДТП произошло 25 ноября около двух часов ночи. По предварительной информации, 27-летний житель Минска, управляя автомобилем «Форд Фьюжен», двигался по автодороге «Лунинец-Пинск». На 12 км водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением автомобиля, съехал на правую обочину и протаранил железобетонное ограждение кладбища, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате происшествия не пристегнутый ремнем безопасности водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Ремень безопасности фиксирует тело человека в кресле и не дает ему удариться о части интерьера автомобиля. Сила такого удара при столкновении достигает нескольких тонн! Все незакрепленное содержимое автомобиля после его мгновенной остановки в результате ДТП продолжает двигаться с прежней скоростью – пока тоже не остановится, столкнувшись с панелью, рулем, лобовым стеклом, стойками кузова и прочим.

При резком торможении на скорости 50 км/ч удар по силе приравнивается к падению с третьего этажа. Пристегнутые же пассажиры не смогут получить серьезных травм, чего не скажешь о тех, кто пренебрегает применением ремней безопасности.