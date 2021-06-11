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В Лунинецком районе медалистами стали 23 выпускника

Аттестат с золотой медалью получили учащиеся средних школ: №2 г. Лунинца – Яна Абрамчук, №1 г. Микашевичи – Валерия Котович, Богдановской – Алина Ковалевич, Велутской – Сергей Ковальчук, Дворецкой – Никита Крашевский, Кожан-Городокской – Мария Говейнович, Межлесской – Елена Березко, Редигеровской – Мария Шевчик. 

А также гимназисты: из Лунинца – Станислав Благодеров, Владислав Аксенов, Полина Гриневич, Екатерина Климович, Дмитрий Назаренко, Алина Павлович, Ульяна Пеленюк, Анастасия Ячменович, из Микашевич – Андрей Заступневич, Елизавета Пинчук, Вадим Прокопович, Арина Халимончик, Станислав Войткус.

С серебряной медалью школу закончили Дмитрий Рудович из СШ №2 г. Лунинца и Анастасия Косач из Любанской ясли-сад-СШ.

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