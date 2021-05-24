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В Лунинецком районе мужчина забрал себе забытый кошелек – возбуждено уголовное дело

В дежурную часть Лунинецкого РОВД поступило сообщение от жительницы Пинска о пропаже кошелька.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему причастен 36-летний водитель грузового автомобиля, гражданин Республики Польша.

Мужчина обнаружил забытый в уборной комнате кошелек и забрал его себе. Затем, рассчитавшись за топливо, вышел на улицу, достал из портмоне 200 рублей и 200 евро, и выбросил его. После чего уехал.

Сыщики задержали дальнобойщика на обратном пути домой: при подъезде к границе с Польшей. Пропавшее имущество находилось у него. Мужчина сознался в содеянном.

Фигурант задержан. Имущество возвращено хозяйке. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за кражу.   

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L N

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