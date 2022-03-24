В Лунинецком районе на ОАО «Полимер» налажено производство пробки для различных «шипучек»

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анатолий Насеня посетил ОАО «Полимер» в Лунинецком районе. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

В рамках импортозамещения и противодействия санкциям на предприятии налажено производство пробки полиэтиленовой укупорочной разового применения для бутылок шампанского. Это привычный вариант для закупорки сидра, различных «шипучек» или игристых вин.

Ранее пробки из шпона завозились из Голландии.