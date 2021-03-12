В Лунинецком районе начался прием заявок в студенческие отряды

Республиканский промопроект #Выбираем_Студотряд стартовал в Лунинецком районе. Первые студенты уже заполнили анкеты на трудоустройство.

Как рассказала главный специалист райкома БРСМ Анастасия Ильючик, участники студотрядов смогут получить не только важный опыт работы и первые зарплаты, но и познакомиться познакомиться с интересными людьми, получить бурю позитивных эмоций.

Районный штаб студенческих отрядов, созданный при районной организации Общественного объединения “БРСМ” продолжает принимать заявки в студенческие отряды по адресу : г.Лунинец, Красная, 1, каб. 510,511.