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В Лунинецком районе начался прием заявок в студенческие отряды

Республиканский промопроект #Выбираем_Студотряд стартовал в Лунинецком районе. Первые студенты уже заполнили анкеты на трудоустройство.

Как рассказала главный специалист райкома БРСМ Анастасия Ильючик, участники студотрядов смогут получить не только важный опыт работы и первые зарплаты, но и познакомиться познакомиться с интересными людьми, получить бурю позитивных эмоций.

Районный штаб студенческих отрядов, созданный при районной организации Общественного объединения “БРСМ” продолжает принимать заявки в студенческие отряды по адресу : г.Лунинец, Красная, 1, каб. 510,511.

 

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