В Лунинецком районе начата вакцинация от COVID-19 жителей старше 61 года

В Лунинецком районе начата вакцинация от COVID-19 жителей старше 61 года и людей с хроническими заболеваниями.

Как рассказала главный врач УЗ “Лунинецкая ЦРБ”, вся ранее полученная вакцина российского и китайского производства использована. В регион доставлена очередная партия российской вакцины “Спутник V”.

Для получения разрешения на проведение вакцинации необходимо обратиться к участковому терапевту по месту жительства.

Предварительная запись на вакцинацию проводится по телефонам: для жителей Лунинца – 4-54-05, +375(29) 1749698, для жителей Микашевич – 68-547, 55-173. Жителям района необходимо обращаться в свои прикрепленные амбулатории врача общей практики.