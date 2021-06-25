Новости районаПроисшествия

В Лунинецком районе неизвестные украли Государственные флаги

В сельских населенных пунктах района неизвестные украли Государственные флаги.

С 13 по 15 марта во Дворце национальный символ исчез со здания магазина №69 филиала “Оптово-розничное объединение” райпо.  А в период с 27 по 29 марта – с амбулатории врача общей практики в агрогородке Богдановка. 

Лиц, которые обладают информацией по названным фактам, просят сообщить в РОВД по телефонам: 8-029-800-03-40, 8-033-638-60-57 или 102.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Фестиваль красок и неоновая дискотека: как отметят День молодежи в Лунинце?

Фестиваль красок и неоновая дискотека: как отметят День молодежи в Лунинце?

Photo of Фотофакт: В Лунинце прошла акция “#раЗАм з бацькамi”

Фотофакт: В Лунинце прошла акция “#раЗАм з бацькамi”

Photo of Финансовая и личная безопасность в сети Интернет

Финансовая и личная безопасность в сети Интернет

Photo of 26 июня – День работников прокуратуры

26 июня – День работников прокуратуры

Photo of Запрет на посещение лесов введен на территории Лунинецкого района

Запрет на посещение лесов введен на территории Лунинецкого района

Photo of Ці можна адмяніць дарэнне і што для гэтага трэба?

Ці можна адмяніць дарэнне і што для гэтага трэба?

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть