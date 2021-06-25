В Лунинецком районе неизвестные украли Государственные флаги

В сельских населенных пунктах района неизвестные украли Государственные флаги.

С 13 по 15 марта во Дворце национальный символ исчез со здания магазина №69 филиала “Оптово-розничное объединение” райпо. А в период с 27 по 29 марта – с амбулатории врача общей практики в агрогородке Богдановка.

Лиц, которые обладают информацией по названным фактам, просят сообщить в РОВД по телефонам: 8-029-800-03-40, 8-033-638-60-57 или 102.