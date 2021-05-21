Новости районаОбщество
В Лунинецком районе ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных
Районным исполнительным комитетом принято решение об ограничении времени продажи алкогольных
напитков на территории района (от 12 мая 2021 г. №777).
Согласно решению ограничение на продажу будет действовать с 8.00 до 24.00 29 мая. Это связано с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
пьянства и алкоголизма и приуроченных к «Последнему звонку».
Запрет на продажу алкогольных напитков также будет действовать 10 июня (с 8.00 до 24.00) в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
Ограничение не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.