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В Лунинецком районе ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных

Районным исполнительным комитетом принято решение об ограничении времени продажи алкогольных
напитков на территории района (от 12 мая 2021 г. №777).

Согласно решению ограничение на продажу будет действовать с 8.00 до 24.00 29 мая. Это связано с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
пьянства и алкоголизма и приуроченных к «Последнему звонку».

Запрет на продажу алкогольных напитков также будет действовать 10 июня (с 8.00 до 24.00) в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Ограничение не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

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