Новости района
В Лунинецком районе подведут итоги года и определятся с планами на будущее
29 декабря в Лунинецком ГДК состоится двадцать седьмая сессия Лунинецкого районного Совета депутатов.
На ее рассмотрение выносятся вопросы:
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Лунинецкого района на 2021-2025 годы.
- Об отчете Лунинецкого районного исполнительного комитета об ожидаемом выполнении прогноза социально-экономического развития района на 2021 год и о прогнозе социально-экономического развития Лунинецкого района на 2022 год.
- О районном бюджете на 2022 год.
- О плане работы Лунинецкого районного Совета депутатов на 2022 год
- Другие вопросы.