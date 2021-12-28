Новости района

В Лунинецком районе подведут итоги года и определятся с планами на будущее

29 декабря в Лунинецком ГДК  состоится двадцать седьмая сессия Лунинецкого районного Совета депутатов.

На ее рассмотрение выносятся вопросы:

  1. Об утверждении Программы социально-экономического развития Лунинецкого района на 2021-2025 годы.
  2. Об отчете Лунинецкого районного исполнительного комитета об ожидаемом выполнении прогноза социально-экономического развития района на 2021 год и о прогнозе социально-экономического развития Лунинецкого района на 2022 год.
  3. О районном бюджете на 2022 год.
  4. О плане работы Лунинецкого районного Совета депутатов на 2022 год
  5. Другие вопросы.
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L N

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