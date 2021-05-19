Новости районаПрисяга

В Лунинецком районе подходит к завершению призывная кампания

Отправки молодого пополнения на срочную военную службу и службу в резерве осуществляются до 28 мая.

По словам начальника отдела призыва межрайвоенкомата Руслана Клюкача, наши земляки прошли медосмотры, побывали на заседаниях призывной комиссии, поговорили с представителями войсковых частей. Каждый новобранец в день отправки знакомится с инструктажем и направляется на областной сборный пункт, где его ждет очередная встреча с медиками. Затем юноши отправляются непосредственно на место прохождения службы.

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L N

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