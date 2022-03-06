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В Лунинецком районе преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков совершают в основном мужчины в возрасте от 30 до 47 лет

06.03.2022
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Проблема незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов была, есть и будет еще долго оставаться одной из глобальных проблем, для которой не существует территориальных, национальных или иных границ. Об этом ведем разговор с начальником Лунинецкого районного отдела Следственного комитета Андреем Лукашевичем:

– Оперативная обстановка на территории Брестской области в сфере незаконного оборота наркотических средств характеризуется ростом количества возбужденных уголовных дел данной категории с 338 в 2020-м до 442 в 2021 году. Что касается нашего района, наблюдается снижение – с 21 до 12. В прошлом году следователями отдела приняты решения о передаче прокурору для направления в суд по 19 уголовным делам. Подавляющее большинство лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным наркооборотом, – мужчины в возрасте от 30 до 47 лет. Фактически у каждого из них есть близкие и родные люди. То есть проблема одного человека выливается в настоящую трагедию для десятка окружающих.

Следует помнить, что наркомания – это тяжелое, фактически неизлечимое заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических или психотропных веществ, разрушающее мозг, психическое, физическое здоровье, заканчивающееся преждевременной смертью.

Общая деградация личности в результате приема наркотиков наступает в 10-15 раз быстрее, чем от алкоголя. Для лиц, употребляющих наркотики, характерна высокая смертность. Длительность жизни наркозависимого человека с момента начала им регулярного употребления за-прещенных веществ – 10-15 лет.

– Может, наркопотребителям нужно давать шанс. Возможно, таких людей стоит отправлять на лечение. Как вы считаете?

– Лечить нужно тех, кто в этом нуждается. У нас есть установленный порядок освидетельствования и проведения экспертизы в отношении лиц, которые попались на наркотиках. Лечение – это медицинский фактор, но есть еще и социальный. Другими словами, лечение, даже если человек в нем нуждается, не должно заменять наказания за совершенное преступление, которое необходимо назначать с учетом установленных обстоятельств. Для тех, кто попался на потреблении наркотиков впервые, государственные органы выработали правильное направление: осуждать к наказанию, не связанному с лишением свободы, предоставить возможность лечиться, посещать специалистов амбулаторно, при необходимости лечь в стацио-нар, оставаясь в рамках социума. Тех же наркозависимых, которые торгуют наркотиками на системной основе, лечить также нужно, но в условиях заключения. 

– Что подталкивает фигурантов уголовных дел, связанных с преступлениями
в сфере незаконного оборота наркотиков, на очередной противоправный шаг?

– В абсолютном большинстве корыстные мотивы. Так или иначе, практически все обвиняемые хотели с наименьшими усилиями получить от жизни побольше. Почувствовав вкус легких денег, молодые люди час-то готовы разносить, развозить, распространять смертоносное зелье кому угодно и как угодно. На сегодняшний день основным ресурсом для распространения наркотиков стал интернет, активными пользователями которого является каждый из нас. В глобальной сети часто встречается весьма заманчивая реклама о возможностях быстрого, а самое главное – немаленького заработка. Как правило, передача таких сообщений происходит через социальные сети либо путем рассылки предложений о высокооплачиваемой работе в мессенджерах. Организаторы интернет-магазинов и сайтов по продаже наркотиков обещают колоссальные деньги, убеждают в легальности работы и отсутствии каких-либо рисков. Я склонен полагать, что в нашей стране нет ни одного человека, который не знал бы о том, что употребление, а тем более распространение наркотика всегда заканчивается плачевно. 

– О чем нельзя забывать, чтобы не оказаться втянутым в опасную «игру», связанную с распространением наркотиков?

– Наркобизнес сегодня безлик, жесток, беспринципен и беспощаден. Лица, попавшие в его сеть через объявления в интернете, становятся расходным материалом. Единственная цель нанимателя – это обогащение за счет судеб, жизней и здоровья молодых и наивных людей. Единственное решение, позво-ляющее избежать медицинских и правовых последствий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, никогда, ни при каких обстоятельствах не связываться с ними. Следует помнить, что уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков, предусмотренная ст. 328 УК, наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 25 лет.

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