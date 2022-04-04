В Лунинецком районе продавали небезопасный чай. Товар изъят

Лунинецкий районный ЦГиЭ информирует о том, что в ходе проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера осуществляется отбор проб пищевой продукции.

Согласно протоколу испытаний, выданного лабораторным отделом Лунинецкого районного ЦГиЭ, на одном из объектов торговли Лунинецкого района выявлена продукция не соответствующая требованиям ТНПА – чёрный чай «Daily Joy» — чабрец и мята в потребительской упаковке, на которой имеется этикетка со следующей информацией для потребителя: изготовлен 11.12.2021, срок годности 24 месяца, масса нетто 100г, условия хранения: хранить в сухом месте, при относительной влажности воздуха не более 70% в плотно закрытой упаковке, штриховой код 4627151900162. Изготовитель: ООО «МИКСТРЕЙД», Российская Федерация, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, дом 23, квартира 41, не соответствует требованиям п.п. 7, 20 СНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (в. ред. от 22.04.2014г. №29, в. ред. от 22.11.2016г. №120), требованиям ч.1 ст.7 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – обнаружены плесени, фактическое значение плесени в 1·103 КОЕ/г продукта составляет 2·104 КОЕ/г, при требовании ТНПА не допускается в 1·103 КОЕ/г продукта.

По установленному факту несоответствия продукции требованиям ТНПА, вынесено предписание об изъятии из обращения оставшейся в реализации пищевой продукции.

Руководствуясь Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012 №340-З приняты меры реагирования по недопущению реализации несоответствующей продукции.

Государственный санитарный надзор за качеством реализуемой продукции будет продолжен.

По информации районного центра гигиены и эпидемиологии