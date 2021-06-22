В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения против COVID-19

На Лунинетчине продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции COVID-19. В организациях здравоохранения района имеется в наличии вакцина «Cпутник V». По состоянию на 22 июня в районе привито 4421 человек.

Серьезных побочных реакций не зарегистрировано, – рассказал главный врач РЦГиЭ Виталий Дегтярев. –Как и после любой прививки, после вакцинации от COVID-19 есть вероятность повышения температуры тела, ощущения озноба и «ломоты» в мышцах, головной боли, боли и припухлости в месте инъекции, проходящих, как правило, в течение суток. Вакцинация не препятствует последующему попаданию вируса в организм человека, однако, в случае заражения, не дает развиться тяжелой форме болезни.

Прививочные кабинеты работают по графику:

Лунинецкая поликлиника 2 этаж каб. № 9, понедельник – пятница с 08.00-19.00, суббота с 08. – 14.00;

поликлиника филиала №1 « Микашевичская больница»: каб. № 21 понедельник – пятница с 08.00-19.00, суббота с 08.00 – 14.00;

амбулатории врача общей практики района – понедельник – пятница с 08.00-16.00, суббота с 08. – 14.00;

Перед проведением вакцинации необходим осмотр терапевта (номер кабинета терапевта укажет медицинский работник регистратуры)

В УЗ «Лунинецкая ЦРБ» проводится предварительная запись на вакцинацию против инфекции COVID-19. Для формирования предварительной заявки необходимо записаться по указанным телефонам. После получения вакцины против инфекции COVID-19 с вами свяжутся медицинские работники и согласуют удобное время.

Для жителей города Лунинца: рабочий телефон: 8-01647-4-54-05 с 08.00 – 18.00 (понедельник – пятница); мобильный телефон: +375291749698 с 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница)

Для жителей города Микашевичи: рабочий телефон: 8-01647-68-547 с 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница)

Для жителей района необходимо обращаться в свои прикреплённые амбулатории врача общей практики.

После проведения вакцинации против COVID-19 необходимо продолжить соблюдение всех мер индивидуальной профилактики – соблюдать масочный режим, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.