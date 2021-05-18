В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения

В Лунинецком районе активно продолжается кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции.

Для получения разрешения на проведение вакцинации необходимо обратиться к участковому терапевту по месту жительства.

Инструкция к вакцине не запрещает делать прививку лицам, которые перенесли коронавирусную инфекцию ранее. Переболевшие COVID-19 могут проводить вакцинацию через 3-6 месяцев после болезни.

Иммунитет после прививки появляется не сразу, наиболее полная защита формируется через 3 недели после введения второй прививки. Поэтому после вакцинации необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики – носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Предварительная запись на вакцинацию проводится по телефонам: для жителей Лунинца – 4-54-05, +375(29) 1749698, для жителей Микашевич – 68-547. Жителям района необходимо обращаться в свои прикрепленные амбулатории врача общей практики.