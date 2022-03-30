В Лунинецком районе проведут профилактические мероприятия акции «Дом без насилия!»

С 04 по 08.04.2022 на территории Лунинецкого района пройдет основной этап республиканской профилактической акции «Дом без насилия!».

Цель: принятие дополнительных превентивных мер, направленных на повышение эффективности деятельности по профилактике правонарушений, в первую очередь насилия в семье.

Основные усилия необходимо сосредоточить на:

принятии системных мер индивидуальной профилактики правонарушений, мер превентивного воздействия к гражданам, совершающим насилие в семье;

привлечении максимального количества заинтересованных в разрешение проблем, связанных с насилием в семье, оказании квалифицированной помощи пострадавшим;

разъяснении положений нового законодательства о профилактике домашнего насилия

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ – умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»).

Не допускайте насилие в любом его проявлении. Помните: каждое преступление обязательно влечет заслуженное и справедливое наказание, а сожалеть о случившемся будет уже поздно.

Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций в семье является то, что один или оба супруга злоупотребляют спиртными напитками.

За истекший период 2022 года на территории Лунинецкого района зарегистрировано 3 факта совершения тяжких и особо-тяжких преступлений против личности и здоровья граждан (из них 2 преступления совершены в сфере семейно-бытовых отношений).

Житель д. Люща совершил убийство своего знакомого, избив его руками ногами и табуреткой, в ходе ссоры, после совместного распития спиртного,

Жительница г. Лунинец, находясь в доме по месту жительства, совершила убийство своего сожителя, ударив его неустановленным предметом в область головы в ходе ссоры, после совместного распития спиртного, после чего расчленила труп топором, пыталась сжечь и вынести останки.

Житель г. Лунинца находясь в родительском доме, совершил убийство заведомо престарелых родителей, нанеся удары кухонным ножом в область шеи, спины и живота, после чего покончил жизнь самоубийством через повешение, в доме по месту совершения преступления.

Как видно из приведенных примеров, большинство преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения. Лица, совершившие указанные преступления на профилактических учетах в РОВД не состояли. Оснований для проведения профилактической работы с последними не имелось. На основании изложенного, с целью предупреждения совершения преступлений и правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, убедительно просим граждан, сообщать информацию о фактах семейного насилия и неблагополучия по номерам 102 и 34942.

За 3 месяца 2022 года возбуждено 5 дел превентивной направленности в сфере семейно-бытовых отношений:

— ст.153 УК Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья, либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом) – 1 преступление;

— ст.154 УК Республики Беларусь (истязание – умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, наказывается арестом на срок до 3 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок)– 6 преступлений;

Справочно: житель аг. К.Городок, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства на протяжении 2021 и 2022 годов систематически подвергал избиению свою мать, причиняя ей при этом физическую боль и побои.

Житель д. Лаховка на протяжении 2022 года систематически подвергал избиению свою сожительницу.

— ст.186 УК Республики Беларусь (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок) – 2 преступления (2020 – 0).

В 2022 году судом Лунинецкого района осуждено к принудительному лечению в условиях ЛТП 20 лиц, страдающих хроническим алкоголизмом. 16 лиц изолировано в ЛТП.

К лицам совершающим правонарушения в сфере СБО, состоянии алкогольного опьянения в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» применяются следующие меры индивидуальной профилактики:

Профилактическая беседа;

Официальное предупреждение – письменное разъяснение гражданину о недопустимости подготовки или совершения правонарушений в целях предупреждения повторности совершения им правонарушений. В текущем году объявлено 24 официальных предупреждений за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Профилактический учет является мерой индивидуальной профилактики и ведется с целью предупреждения со стороны лица, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического воздействия. На данный момент на профилактическом учете в ООПП РОВД состоит 25 лиц совершивших правонарушения в сфере СБО.

Защитное предписание — установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. В текущем году вынесено и объявлено 8 защитных предписаний с выселением семейного агрессора из совместного жилого помещения.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:

1. предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;

2. посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

3. общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Оказание помощи жертвам семейного насилия:

ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» г. Лунинец, ул. Фрунзе, 6, кааб. 15, 22

Отделение социальной адаптации и реабилитации 2-33-51, круглосуточно – 5-57-37, РОВД 102

Горячая линия 3-39-36