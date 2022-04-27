В Лунинецком районе с 27 апреля разрешено отключать отопление. Есть очередность

Согласно решению Лунинецкого исполнительного комитета №784 от 26 апреля 2022 года с 27 апреля разрешено завершение отопительного сезона в районе.

Отключение отопления будет производиться в следующей очередности:

1-я очередь — промышленные и прочие организации, общественные и административные здания;

2-я очередь — общегородские бани, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), общежития, жилищный фонд;

З-я очередь — гостиницы, библиотеки, музеи, социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования,

Поставщикам тепловой энергии при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов необходимо вводить режим (протапливания)) на отопительных котельных, обеспечивающих тепловой энергией школьные и детские дошкольные учреждения образования, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, библиотеки, гостиницы.