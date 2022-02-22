В Лунинецком районе с начала года зарегистрировано 14 фактов хищения денег с банковских карт граждан

С начала года на территории Лунинецкого района зарегистрировано 14 заявлений по факту хищения денежных средств с банковской платежной карты.

Потерпевшие чаще всего попадаются на распространенные методы мошенников – вишинг, фишинг и взлом страниц в социальных сетях. Рассказывает оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступлений РОВД Ирина Ванюк:

– Если злоумышленник, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя, сотрудника милиции и т.д.), под разными предлогами выманивает у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулирует к совершению определенных действий со своим карточным счетом, то это и есть вишинг. Жители Лунинетчины не-однократно попадались «на удочку» мошенников, которые используют подобные методы. Так, в начале февраля в РОВД обратился житель района, который сообщил, что кто-то на его личные данные оформил овердрафт на сумму 2100 рублей. Потерпевший утверждал, что не сообщал какие-либо данные о себе и не передавал реквизиты банковской карты третьим лицам. В ходе проведения проверки установлено, что по средствам мессенджера «Viber» с ним связался незнакомый ему мужчина. Представившись сотрудником банка, он сообщил, что на его имя оформляется онлайн-кредит. Для того, чтобы предотвратить это действие, необходимо установить приложение «Any Desk», с помощью которого, якобы, можно отследить, кто именно пытается завладеть денежными средствами.

«Any Desk» – приложение удаленного доступа. Установив его на свой мобильный телефон, человек не подозревает о том, что мошенник заполучил доступ к мобильному телефону, и тем самым ко всем данным, в том числе и к кодам, которые приходят в сообщениях.

Получается, что пока потерпевший беседует с «сотрудником банка», то его подельники в это время спокойно оформляют кредиты в различных банках, открывают транзитные счета и электронные кошельки, так как все коды они видят во входящих сообщениях. Отмечу, что люди часто не читают сообщения, которые приходят им на мобильный телефон. И только спустя время обращаются в милицию за помощью. Поэтому будьте внимательны и, если увидели в своем мобильнике сообщение от какого-либо банка об оформлении счета, то необходимо незамедлительно обратиться в службу поддержки данного банка и заблокировать счет, так как он используется как транзитный в целях перевода денежных средств, похищенных у граждан нашей страны и не только. И еще – ни в коем случае не перезванивайте на тот номер, с которого вам поступил звонок. Сами же при звонке в банк набирайте номер, который указан на сайте банка. Знайте, что если с вашей картой действительно какие-то проблемы, то банк может сам ее заблокировать (такие случаи были, например, когда резко менялась география совершения операций по карте). Но в любом случае все подобные вопросы нужно решать в отделении банка, а не по телефону.

Записала Елена ДАНИЛОВИЧ.