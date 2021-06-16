В Лунинецком районе с рабочей поездкой побывал Министр спорта и туризма

На Лунинетчине с рабочей поездкой побывал Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

В ходе визита Сергей Михайлович посетил спортивные объекты в Микашевичах и Лунинце, понаблюдал за тренировками юных спортсменов, побеседовал с районными функционерами от спорта. Мотодром, плавательный бассейн, Ледовая арена, стадион «Полесье» впечатлили высокого гостя.

“Не каждый райцентр может похвастать такой замечательной спортивной базой, – отметил Сергей Ковальчук. – Мы просто обязаны задействовать их по максимуму, заботясь одновременно о том, чтобы снизить финансовую нагрузку, которую несет государство по содержанию этих объектов”.

Разговор продолжился на совещании в райисполкоме.