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В Лунинецком районе с рабочей поездкой побывал Министр спорта и туризма

На Лунинетчине с рабочей поездкой побывал Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

В ходе визита Сергей Михайлович посетил спортивные объекты в Микашевичах и Лунинце, понаблюдал за тренировками юных спортсменов, побеседовал с районными функционерами от спорта. Мотодром, плавательный бассейн, Ледовая арена, стадион «Полесье» впечатлили высокого гостя.

“Не каждый райцентр может похвастать такой замечательной спортивной базой, – отметил Сергей Ковальчук. – Мы просто обязаны задействовать их по максимуму, заботясь одновременно о том, чтобы снизить финансовую нагрузку, которую несет государство по содержанию этих объектов”.

Разговор продолжился на совещании в райисполкоме.

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