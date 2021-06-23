В Лунинецком районе с территории фермы пропало 280 кг металлолома

В Лунинецкий РОВД обратился директор предприятия и сообщил, что с территории недействующей фермы пропало 280 килограммов металлолома.

Установлено, что к произошедшему причастны 18-летний житель района и двое 17-летних учащихся учреждения образования. Год назад товарищи пытались провернуть аналогичное «дело» и заработать на сдаче металлолома. Однако в 2020 году они были освобождены от наказания на основании акта амнистии.

В этот раз трое молодых людей проникли на территорию предприятия, затем перебросили хранящийся там металлолом за забор и прикрыли его ветками.

На следующий день друзья нашли автомобиль с прицепом, куда позже погрузили добытое имущество. После чего отвезли его в пункт приема металла. Вырученные деньги они поделили меду собой и потратили на личные нужды.

Спустя два дня товарищи вновь решили «повторить свой подвиг». Парни прибыли к предприятию и по заранее отработанной схеме начали перебрасывать оставшийся металлолом. Но в этот момент их встретили милиционеры и директор предприятия.

В отношении совершеннолетнего гражданина составлен административный протокол за мелкое хищение.

Мелкое хищение имущества путем кражи влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест.