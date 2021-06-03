Новости районаПроисшествия

В Лунинецком районе смертельно травмирован мужчина – СК

По предварительным данным, днем 26 мая в одной из деревень Лунинецкого района 42-летний промышленный альпинист выполнял работы по удалению деревьев. Ему оказывал помощь 49-летний местный житель, на которого во время работы упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Погибший не был трудоустроен, соответствующей квалификации для проведения работ не имел. Кроме этого он проигнорировал требования правил техники безопасности, что послужило причиной трагедии.

По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертные исследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему способствовавшие.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Жители Лунинца и Молодечно задержаны за оскорбление командира ОМОНа

Жители Лунинца и Молодечно задержаны за оскорбление командира ОМОНа

Photo of БРСМ приглашает поучаствовать в конкурсе “Сэлфі & фота з вышыванкай”

БРСМ приглашает поучаствовать в конкурсе “Сэлфі & фота з вышыванкай”

Photo of В ИМНС рассмотрено административное дело в отношении ИП, нарушившего налоговое законодательство

В ИМНС рассмотрено административное дело в отношении ИП, нарушившего налоговое законодательство

Photo of Подарки от прокурора

Подарки от прокурора

Photo of В Лунинце отметили День защиты детей

В Лунинце отметили День защиты детей

Photo of Где в Лунинецком районе запрещена подводная охота?

Где в Лунинецком районе запрещена подводная охота?

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть