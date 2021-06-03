В Лунинецком районе смертельно травмирован мужчина – СК

По предварительным данным, днем 26 мая в одной из деревень Лунинецкого района 42-летний промышленный альпинист выполнял работы по удалению деревьев. Ему оказывал помощь 49-летний местный житель, на которого во время работы упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Погибший не был трудоустроен, соответствующей квалификации для проведения работ не имел. Кроме этого он проигнорировал требования правил техники безопасности, что послужило причиной трагедии.

По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертные исследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему способствовавшие.