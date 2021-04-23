В Лунинецком районе учащийся получил ожоги

23 апреля в 12.15 лунинецким спасателям от дежурной медицинской сестры поступило сообщение о получении учащимся ожогов в агрогородке Полесском на улице Трудовой.

По прибытии к месту вызова оперативной группы районного отдела по чрезвычайным ситуациям было установлено, что в одноэтажном бросовом хозяйственном строении на полу находятся остатки обгоревшей одежды, строение не повреждено.

Предварительно установлено, что парень, находясь в строении, общался с девушкой по мобильному телефону. В определенный момент он облил себя неизвестной жидкостью (данный факт подтвержден видеозаписями в телефоне) и предположительно совершил акт самосожжения. Потушили горящую одежду очевидцы, проживающие напротив. Они же вызвали медиков.

Учащийся 2003 г.р. с термическими ожогами госпитализирован.

В результате огнем уничтожена одежда на пострадавшем, строение не повреждено. Причина происшествия устанавливается. Подразделения МЧС не привлекались.