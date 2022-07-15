В Лунинецком районе уже совершено 34 кражи из жилья

Один из наиболее распространенных видов хищения – имущественные. Предупреждение и раскрытие данного вида преступлений – один из наиболее важных вопросов в деятельности правоохранителей.

На территории 12 регионов Брестской области возросло количество краж из жилищ: в Дрогичинском регионе совершено 18 краж, в Лунинецком – 34, в Ляховичском – 26, Каменецком – 18, Ивановском – 16, в Барановичах совершена 61 кража из жилища, в Барановичском районе – 50, в Пинске – 26 краж, в Пинском районе – 33 кражи, в Кобринском регионе – 45 и в Московском районе Бреста совершено 47 краж из жилища.

Больше всего краж совершено из дачных домов.

Неблагополучной является ситуация, когда граждане длительное время не посещают свои дачи, которые становятся легкой добычей для преступников из-за имущества внутри.

Около месяца назад в Малоритском районе, путём свободного доступа из незапертого дома, злоумышленниками были похищены строительные инструменты, фотоаппарат и прочее имущество, чем был причинен ущерб на сумму порядка 800 рублей.

Казалось бы, обычные меры предосторожности, которые выполняет любой гражданин – закрывать входные двери, но нет, излишняя вера в порядочность граждан привела к краже.

О совершенном преступлении, как правило, сообщается спустя продолжительный период времени, иногда исчисляемый месяцами, в результате утрачивается возможность оперативного раскрытия преступлений.

Кроме проникновений на чужие территории и в дома с целью кражи, имеют место случаи, когда граждане проникали на территории частных домов, чтобы просто употребить в нем спиртное, как например было в Столинском районе – два мужчины проникли в нежилую часть дома своего односельчанина, где распивали алкоголь, однако их застолье было замечено бдительным соседом, который сообщил правоохранителям о незваных гостях.



Когда злоумышленник идет на преступление, он редко имеет точную цель похищения, однако имеет четкое представление о свойствах подходящего ему объекта: малая защищенность, отсутствие хозяев и сторожевых собак, отсутствие камер видеонаблюдения и сигнализации.

Что касается похищаемого имущества, зачастую это все, что представляет ценность и пользуется спросом на рынке: бензопилы, различные инструменты, строительные растворы, бытовая техника, изделия из черного и цветного металла.

Сохранность имущества, в первую очередь, зависит от того, насколько хозяин принял меры для его защиты, ввиду чего хозяевам участков и частных домов необходимо следовать несложным, но эффективным рекомендациям, чтобы минимизировать риск проникновения в дачный дом непрошеного гостя:

– не оставляйте на участке ценные вещи, технику, демонтируйте сборные конструкции: теплицы, качели, элементы декора;

– наружные фонари следует снабдить датчиками движения: при проникновении на участок гостя яркий свет выдаст его;

– крепкие двери с современными сложными замками, решетки и ставни максимально затруднят доступ в дом непрошенным гостям;

– попросите соседей в ваше отсутствие присматривать за домом и сразу же сообщать о подозрительных лицах;

– установите охранную сигнализацию и средства видеонаблюдения.

Услугами подразделений охраны Брестской области уже пользуются более 14 000 граждан!

Если вы стали жертвой преступления – незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Отделение информации и общественных связей УВД