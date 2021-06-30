Новости районаПроисшествия

В Лунинецком районе в ДТП пострадал водитель автомобиля

Авария произошла 28 июня в 20:00 часов, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 

По предварительной информации, 45-летний водитель «Опель Зафира» двигался по ул. Гагарина в деревне Галый Бор. Напротив дома №98 водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомашины и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В кинотеатре “Октябрь” установили новый экран

В кинотеатре “Октябрь” установили новый экран

Photo of Как пройдет День Независимости в Микашевичах?

Как пройдет День Независимости в Микашевичах?

Photo of 2 июля нотариусы проконсультируют граждан бесплатно

2 июля нотариусы проконсультируют граждан бесплатно

Photo of ОСВОД напоминает о правилах поведения на воде

ОСВОД напоминает о правилах поведения на воде

Photo of 1 и 2 июля в Лунинце будет ограничено движение транспорта

1 и 2 июля в Лунинце будет ограничено движение транспорта

Photo of ДТП со смертельным исходом произошло в Лунинецком районе

ДТП со смертельным исходом произошло в Лунинецком районе

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть