В Лунинецком районе в ДТП пострадал водитель автомобиля

Авария произошла 28 июня в 20:00 часов, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома,

По предварительной информации, 45-летний водитель «Опель Зафира» двигался по ул. Гагарина в деревне Галый Бор. Напротив дома №98 водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомашины и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.