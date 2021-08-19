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В Лунинецком районе в Припяти утонул мужчина

Как сообщили в Брестской областной организации ОСВОД из милиции спасатели получили запрос о помощи в поиске пропавшего вблизи деревни Намокрово жителя Лунинца 1961 года рождения. На берегу реки лежали вещи мужчины и велосипед. Работники Пинской спасательные станции ОСВОД 18 августа около 17.00 нашли тело мужчины и извлекли его из воды.

В Брестской области с начала года утонул 61 человек, в том числе четверо детей. На водоемах региона спасены 27 человек, из них семеро детей.

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