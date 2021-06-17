В Лунинецком районе в результате ДТП травмирован мотоциклист

15 июня в 10:45 часов, по предварительной информации, 33 – летний житель г. Ганцевичи, управляя автомобилем «DAF XF 430» в составе с полуприцепом, двигался по автодороге Р – 13 «Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец». На 98 километре, при выполнении обгона, совершил столкновение с мотоциклом «ММВЗ», под управлением 71-летнего жителя д. Бостынь, который поворачивал налево. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция призывает к максимальной собранности, концентрации внимания и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, ведь это залог безаварийной езды! Будьте внимательны при управлении транспортным средством!