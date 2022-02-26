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В Лунинецком районе во дворе одного из домов обнаружены снаряды времен ВОВ

26.02.2022
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В дежурную часть Лунинецкого РОВД от горожанки поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Парковой в Лунинце возле забора найден боеприпас, предположительно времен войны, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Спустя несколько дней аналогичное сообщение поступило от еще одного местного жителя. При проведении земельных работ на улице Минакова в Лунинце обнаружен предмет, напоминающий мину времен войны.

Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что в первом случае найденным объектом является артиллерийский снаряд 45 мм советского производства, а во втором – миномётный снаряд.

Находки относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны, в настоящее время они уничтожены.

Если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, ни в коем случае не прикасайтесь к ним и незамедлительно сообщите в милицию!

 

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