В Лунинецком районе во дворе одного из домов обнаружены снаряды времен ВОВ

В дежурную часть Лунинецкого РОВД от горожанки поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Парковой в Лунинце возле забора найден боеприпас, предположительно времен войны, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Спустя несколько дней аналогичное сообщение поступило от еще одного местного жителя. При проведении земельных работ на улице Минакова в Лунинце обнаружен предмет, напоминающий мину времен войны.

Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что в первом случае найденным объектом является артиллерийский снаряд 45 мм советского производства, а во втором – миномётный снаряд.

Находки относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны, в настоящее время они уничтожены.

Если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, ни в коем случае не прикасайтесь к ним и незамедлительно сообщите в милицию!