В Лунинецком районе все усилия спасателей направлены на предупреждение весенних палов

С наступлением весны на территории Лунинецкого района зарегистрировано 65 возгораний сухой растительности и кустарников.

Чтобы предупредить по причине неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой растительности, работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели очередной рейд на территории Дворецкого и Городокского сельсоветов и напоминали гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности при наведении порядка на приусадебных участках.

Было отмечено, что сжигать мусор на своем участке можно, но при этом необходимо подготовить площадку: окопать и обеспечить первичными средствами пожаротушения, например емкостью с водой и лопатой. Сжигать мусор и разводить костры можно только при слабом ветре, а также сам процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. Было также озвучено, что нельзя оставлять без присмотра открытый огонь, а перед тем, как покинуть место разведения костра, выжигания мусора или приготовления пищи, обязательно нужно погасить очаги горения песком или водой до полного прекращения тления.

По информации Лунинецкого РОЧС