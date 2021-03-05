В Лунинецком районе выявили опасную продукцию

Как сообщили в районном центре гигиены и эпидемиологии, на одном из объектов торговли Лунинетчины выявлена продукция, не соответствующая требованиям технических нормативных правовых актов по микробиологическому показателю.

В ходе проведения мероприятий технологического характера в овощной смеси “GUSTO” (мексиканская быстрозамороженная) обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

На объект данная партия продукции поступила в количестве 4 кг. До проведения проверки она была частично реализована.

Учитывая результаты испытаний контрольной пробы, вынесено предписание об изъятии из обращения оставшейся в реализации пищевой продукции.