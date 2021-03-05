Новости районаОбщество

В Лунинецком районе выявили опасную продукцию

Как сообщили в районном центре гигиены и эпидемиологии, на одном из объектов торговли Лунинетчины выявлена продукция, не соответствующая требованиям технических нормативных правовых актов по микробиологическому показателю.

В ходе проведения мероприятий технологического характера в  овощной смеси “GUSTO” (мексиканская быстрозамороженная) обнаружены бактерии группы кишечной палочки. 

На объект данная партия продукции поступила в количестве 4 кг. До проведения проверки она была частично реализована.

Учитывая результаты испытаний контрольной пробы, вынесено предписание об изъятии из обращения оставшейся в реализации пищевой продукции.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of С 5 по 8 марта ГАИ усилит надзор за дорожным движением в сельской местности

С 5 по 8 марта ГАИ усилит надзор за дорожным движением в сельской местности

Photo of Лунинецкая гимназистка стала победительницей Международной олимпиады молодежи-2021

Лунинецкая гимназистка стала победительницей Международной олимпиады молодежи-2021

Photo of Суд приговорил лунинчанина к 12 годам колонии за нанесение тяжких телесных

Суд приговорил лунинчанина к 12 годам колонии за нанесение тяжких телесных

Photo of Праздничный концерт, приуроченный к 8 Марта, прошел в ГДК

Праздничный концерт, приуроченный к 8 Марта, прошел в ГДК

Photo of Таблетка исторической памяти

Таблетка исторической памяти

Photo of За незаконное приобретение и хранение пороха осужден житель Лунинецкого района

За незаконное приобретение и хранение пороха осужден житель Лунинецкого района

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть