В Транспортную инспекцию от граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей предприятий и организаций поступает множество вопросов, касающихся порядка осуществления автомобильных перевозок. Значительная их часть – это вопросы, связанные с лицензируемой деятельностью.

В Лунинецком районе зарегистрировано 94 субъекта хозяйствования, осуществляющих транспортную деятельность, требующую получение лицензии.

Лицензированию подлежат:

— международные автомобильные перевозки грузов автотранспортными средствами, разрешенный максимальный вес которых, включая прицеп (полуприцеп), превышает 3,5 тонны;

— регулярные автомобильные перевозки пассажиров.

Законодательством определены лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицензиату в области автомобильного транспорта. Кратко:

— наличие на праве собственности или ином законном основании не менее одного механического транспортного средства соответствующей категории

– наличие в штате юридического лица, ответственного за организацию и выполнение автомобильных перевозок, уровень профессиональной подготовки которого соответствует требованиям, установленным законодательством;

— для индивидуального предпринимателя – соответствие уровня его профессиональной подготовки требованиям, установленным законодательством;

— соблюдение требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, международных договоров Республики Беларусь в области автомобильного транспорта;

— привлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителей механических транспортных средств, уровень подготовки которых соответствует требованиям, установленным законодательством;

— обеспечение проведения предрейсового контроля технического состояния автомобильных транспортных средств, предрейсовых и иных медицинских осмотров водителей механических транспортных средств.

Проверки Транспортной инспекцией показывают, что не все предприятия и индивидуальные предприниматели в полном объеме соблюдают вышеперечисленные требования.

За нарушение правил и условий, предусмотренных в лицензиях, установлена ответственность в соответствии счастью 1 статьи 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкции достаточно суровые – наложение штрафа на индивидуального предпринимателя до пятидесяти базовых величин, на юридическое лицо — до пятисот базовых величин. Кроме этого, предусмотрена конфискация до ста процентов суммы полученного дохода. Грубые нарушения лицензионных требований могут повлечь приостановление и лишение лицензии.

Филиалом Транспортной инспекции по Брестской области в 2021 году по фактам нарушений лицензионных требований в сфере автомобильного транспорта составлено 39 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 45 167 рублей.

Н.А. Степанюк, начальник региональный отдела контроля автомобильного транспорта в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области