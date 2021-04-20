В Лунинецком районе завершают отопительный сезон

В связи с прогнозируемым потеплением районный исполнительный комитет разрешил завершить отопительный сезон с 20 апреля.

В первую очередь отключат промышленные и прочие организации, общественные и административные здания. Потом – общегородские бани, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), общежития, жилищный фонд. Последними без отопления останутся гостиницы, библиотеки, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования.

При понижении температуры наружного воздуха ниже +8°С в учреждениях образования, медицинских и социального обеспечения разрешено вводить режим “протапливания”.