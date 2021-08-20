В Лунинецком районе завершил работу девятый студотряд БРСМ

Студотрядовское движение – одно из основных направлений деятельности ОО «БРСМ». Об особенностях работы студенческих отрядов рассказала первый секретарь Лунинецкого РК ОО «БРСМ» Ольга Арабей.

– В условиях нашего района чаще всего отряд формируется на две недели. Работа оплачиваемая, но зарплата во многом зависит от объемов проделанной бойцами отряда работы. Суммы могут быть разные, но на наших объектах студотрядовцы смогли заработать в среднем около 150 рублей за 10 рабочих дней. Это было официальное трудоустройство, с оформлением всех соответствующих документов и выдачей трудовых книжек. Для многих – это первое рабочее место.

Поработать в составе студенческого отряда мог любой молодой человек в возрасте от 14 до 31 года. Студотряды формировались в группе минимум из 5 человек во главе с совершеннолетним командиром отряда. Несовершеннолетние при этом работали неполный рабочий день, с восемнадцати лет у молодых людей появляется возможность отрабатывать по 8 часов в сутки.

Сегодня завершил работу девятый студотряд «Искра» имени Героя Советского Союза Давыдова Н.С., который был сформирован в этом году в Лунинецком районе и работал на базе ОАО «Полесьеэлектромаш», к тому же это уже второй студенческий отряд отработавший в этом году на заводе. Ранее студенческие отряды потрудились в сельхозпредприятиях «Городокский», «Велута», «Чучевичи», «Полесская опытная станция», в Лунинецком ЖКХ, оздоровительном лагере «Спутник». Всего в летних трудовых отрядах в нашем районе приняли участие 124 молодых людей. Мы попросили бойца студенческого отряда рассказать о том, как она попали в студотряд, и поделиться впечатлениями от участия в трудовом семестре.

– Я заполнила электронную анкету на трудоустройство в группе «Молодежь Лунинетчины» Vk. И через некоторое время мне позвонили из райкома БРСМ и предложили поработать в ОАО «Полесьеэлектромаш» в качестве садовника. Для меня это что-то новое, поэтому было принято решение попробовать. К тому же было интересно узнать, что такое завод, и в целом попробовать себя в рабочей профессии. В целом это хороший способ провести свободное от учебы время и немного подзаработать, – делится впечатлениями учащаяся Брестского колледжа филиала БелГУТа Карина Конопацкая.

По словам бойцов студенческого отряда, перед началом работы у них регулярно проводился инструктаж по технике безопасности, их знакомили с техникой и инструментами, кроме того, за каждым студотрядом был закреплен куратор от организации.