В Лунинецком районе женщин наградили орденом Матери

Добродушными и искренними улыбками был наполнен малый зал райисполкома, где состоялось торжественное чествование жительниц Лунинетчины, которые родили и воспитали пятеро детишек.



С приятных комплиментов в адрес женщин начал свое выступление председатель райисполкома Александр Пачко. Он заметил, что в Беларуси всегда уделяли большое внимание материнству. Символичным стал и тот факт, что почетную миссию глава района выполнил в День Конституции страны:

— Главная государственная награда учреждена еще в 1996 году. Сегодня в нашем районе ордена Матери удостоены 233 землячки. По поручению Президента Александра Лукашенко и от местных властей выражаю искреннюю признательность за воспитание деток. Надеюсь, что они станут достойными гражданами нашей страны. И, когда вырастут, вернутся на малую родину, чтобы работать на ее благополучие.

Под аплодисменты присутствующих орден Матери вручили лунинчанкам Светлане Зимич и Галине Крильчук, Марине Шпаковской из Полесского. Елене Воронич из Ракитно награду передадут чуть позже. В зале также присутствовала жительница Велуты Ольга Климчук. Она была участницей торжества в столице и приняла орден Матери из рук Президента Республики Беларусь.



Красивым дополнением к наградам стали букеты цветов и материальная помощь в размере пяти бюджетов прожиточного минимума. Как позже рассказали женщины, они пока не определились, на какие цели израсходуют деньги, но нужд в каждой семье хватает.

Наталья Павлюкевич. Фото автора.