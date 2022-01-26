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В Лунинецком РГС новый руководитель

26.01.2022
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В Лунинецком РГС 25 января  представлено коллективу новое руководство.

Начальником Лунинецкого РГС назначен – Кобринец Дмитрий Михайлович, главным инженером – Кришталь Игорь Николаевич.

На собрании коллектива присутствовали Директор ПУ «Пинскгаз» Синкевич Александр Владимирович и заместитель Генерального Директора УП «Брестоблгаз» Ковганко Андрей Александрович.

По традиции были вручены удостоверения, портфель и теплые напутственные слова новому руководству.

Информация и фото Лунинецкого РГС

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