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В Лунинецком РГС новый руководитель
В Лунинецком РГС 25 января представлено коллективу новое руководство.
Начальником Лунинецкого РГС назначен – Кобринец Дмитрий Михайлович, главным инженером – Кришталь Игорь Николаевич.
На собрании коллектива присутствовали Директор ПУ «Пинскгаз» Синкевич Александр Владимирович и заместитель Генерального Директора УП «Брестоблгаз» Ковганко Андрей Александрович.
По традиции были вручены удостоверения, портфель и теплые напутственные слова новому руководству.
Информация и фото Лунинецкого РГС