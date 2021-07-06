В лунинецком роддоме поздравили мам

Более 10 лет на Лунинеччине проходит акция “Белая Русь – с любовью к детям”, во время которой мам, родивших детей в праздничный период Дня Независимости, поздравляют и дарят подарки.

В этом году в родильном отделении ЦРБ находятся две молодые женщины, кому выпала честь попасть в список “счастливчиков”: Ангелина Веренич из Вульки 2 и Юлия Сукач из Микашевичей.

Ангелине всего 18 лет, и родила она своего первенца Ярослава. А вот Юлия во второй раз стала мамой. У нее – дочка Анита, а дома ждут муж и 12-летний сын Арсений.



Молодые мамы были тронуты проявленным вниманием и подарками от главврача ЦРБ и председателя районной организации ОО “Белорусский союз женщин” Светланы Хлебус и председателя районной организации ОО “Белая Русь” Людмилы Казадаевой.