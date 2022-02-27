МикашевичиНовости районаОбщество

В Микашевичах провели конкурс «В активном цехе – здоровых дух» среди работников РУПП “Гранит” (фоторепортаж)

27.02.2022
56

Во Дворце культуры Микашевич прошло развлекательное мероприятие – конкурс «В активном цехе – здоровых дух». В нем приняло участие 6 команд: «Наше время» цеха дробления, «Дресс-код» управления, КИПиА, а также «Ночной дозор» электроцеха, «Горняки» цеха горного и «Экипаж» автотранспортного парка – предприятия РУПП “Гранит”

В награждении принял участие председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович. Он был председателем жюри.

Как распределились места между участниками?

Победителем конкурса стала команда электроцеха «Ночной дозор». Они же получили специальный приз от председателя райисполкома Александра Пачко и выиграли в номинации «Самый тиктоковый цех» от профкома.

Дипломом первой степени была награждена команда «Экипаж». Также автотранспортный парк был признан «Суперформатом», а участник ее команды Андрей Аладко получил специальный приз от генерального директора Эдуарда Гаврилковича.

Диплом второй степени и награду в номинация «Цех – генератор идей» вручили команде «Наше время» (дробление). А диплом третьей степени и «Лучший командный хит сезона» оказался у «Горняков».

Команда «Дресс-код» управления была награждена в номинации «Цеховой прорыв года», а КИПиА выиграла в номинации «Наш цех – высший пилотаж».

По материалам РУПП “Гранит”

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of МИД КНР: в условиях пяти волн расширения НАТО законные требования России должны быть удовлетворены

МИД КНР: в условиях пяти волн расширения НАТО законные требования России должны быть удовлетворены

27.02.2022
Photo of На Брестчине зарегистрировано 6 пожаров за сутки. Горел и дом в д. Ракитно Лунинецкого района

На Брестчине зарегистрировано 6 пожаров за сутки. Горел и дом в д. Ракитно Лунинецкого района

27.02.2022
Photo of ЦИК прокомментировал фейк о вбросах бюллетеней для голосования

ЦИК прокомментировал фейк о вбросах бюллетеней для голосования

27.02.2022
Photo of Правота принятых на референдуме в 1996 году решений подтвердилась последующей историей

Правота принятых на референдуме в 1996 году решений подтвердилась последующей историей

27.02.2022
Photo of Сегодня основной день голосования на референдуме по Конституции Беларуси

Сегодня основной день голосования на референдуме по Конституции Беларуси

27.02.2022
Photo of Боевые действия в Украине (видео)

Боевые действия в Украине (видео)

26.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть