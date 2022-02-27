В Микашевичах провели конкурс «В активном цехе – здоровых дух» среди работников РУПП “Гранит” (фоторепортаж)

Во Дворце культуры Микашевич прошло развлекательное мероприятие – конкурс «В активном цехе – здоровых дух». В нем приняло участие 6 команд: «Наше время» цеха дробления, «Дресс-код» управления, КИПиА, а также «Ночной дозор» электроцеха, «Горняки» цеха горного и «Экипаж» автотранспортного парка – предприятия РУПП “Гранит”

В награждении принял участие председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович. Он был председателем жюри.

Как распределились места между участниками?

Победителем конкурса стала команда электроцеха «Ночной дозор». Они же получили специальный приз от председателя райисполкома Александра Пачко и выиграли в номинации «Самый тиктоковый цех» от профкома.

Дипломом первой степени была награждена команда «Экипаж». Также автотранспортный парк был признан «Суперформатом», а участник ее команды Андрей Аладко получил специальный приз от генерального директора Эдуарда Гаврилковича.

Диплом второй степени и награду в номинация «Цех – генератор идей» вручили команде «Наше время» (дробление). А диплом третьей степени и «Лучший командный хит сезона» оказался у «Горняков».

Команда «Дресс-код» управления была награждена в номинации «Цеховой прорыв года», а КИПиА выиграла в номинации «Наш цех – высший пилотаж».

По материалам РУПП “Гранит”