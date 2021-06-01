В Микашевичах провели реконструкцию дворовой территории детсада №1

Несмотря на важные производственные задачи, с которыми с успехом справляется РУПП «Гранит», предприятие уделяет самое пристальное внимание развитию социальной сферы и здравоохранения. Регулярно немалые средства выделяются на поддержку учреждений образования. Только за последний год помощь оказана гимназии им. В.И. Недведского, СШ №1 и детсаду №1 г. Микашевичи, Лахвенской ясли-сад-средней школе.

“В который раз хочется выразить слова благодарности за неравнодушие к вопросам воспитания подрастающего поколения коллективу и руководству «Гранита», – рассказывает заведующая детсада №1 Нина Кислюк. – Нам не только помогли с приобретением всех материалов, необходимых для масштабных работ по благоустройству и озеленению участка дошкольного учреждения. Во время реконструкции дворовой территории нас консультировали специалисты «Гранита», выделяли необходимую технику и т.д. Работники ремонтно-строительного, электроцеха и других подразделений, в первую очередь, обращали внимание на полезность и безопасность будущих нововведений для маленьких воспитанников. Отдельное «спасибо» представителям СУ-63, которое также занималось благоустройством. Не остались безучастными родители, помогавшие по мере сил и возможностей”.

За несколько месяцев здесь полностью заменили наружное освещение и частично – ограждение территории, капитально реконструировали входы в помещения детского сада, установили современные ворота. После демонтажа игрового оборудования провели санитарную вырубку зеленых насаждений. Много сил потребовала и перепланировка участка – необходимо было удалить пни и корневища вырубленных растений, выровнять землю, в том числе под посадку газонной травы. Почти 1400 квадратных метров плитки уложили в виде красивых пешеходных дорожек с безбарьерной средой.

“Даже представить не можете, с какой радостью малыши восприняли появление новых игровых беседок, песочниц, мини-футбольного поля и других красивых аксессуаров современных детских площадок, – улыбается Нина Александровна. – Впрочем, ими дело не ограничилось. Благодаря РУПП «Гранит» пополнился арсенал развивающих игр для учебно-воспитательной работы и методических пособий”.