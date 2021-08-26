В микашевичском филиале ТЦСОН прошло занятие по интернет-безопасности

Как отметила заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста микашевичского филиала ЛТЦСОН Ольга Шелягович, выбор темы для серьезного разговора был неслучаен. Мошенники изобретают все новые способы по выманиванию денег у граждан. Играя на доверии людей, среди которых немало пенсионеров, преступники обманным способом узнают реквизиты платежных карт, лишают их не только всех накоплений, но и зачастую элементарных средств к существованию.

Во время мероприятия посетители отделения на конкретных примерах изучили правила безопасного поведения в социальных сетях. Также рассмотрели способы расчетов за товары и услуги, общение в мессенджерах и с банковскими сотрудниками. Пожилые горожанки усвоили, что нельзя никому сообщать свои личные данные или реквизиты платежных карт.