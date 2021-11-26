Новости района
В ночь 27 ноября в Лунинце отключат электроэнергию на части улиц
Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач 27 ноября с 01.00 до 05.00 будет отключена электроэнергия в г. Лунинец:
- улицы: Трошина,
- Гагарина (124-164, 141-193, 105, 109А, 115, 119А, 125А, 127, 131, 131А, 139),
- Высокая,
- Садовая,
- Сухого,
- Кобринская,
- Калинковича,
- Брестская,
- Паньковой,
- Крайняя,
- Любимова,
- Революционная,
- Гастелло,
- Винокурова,
- Ровенская,
- Лермонтова,
- Невского,
- Есенина,
- Южная,
- Красноармейская,
- Тургенева,
- Комсомольская,
- Березина,
- Сельская,
- Маяковского,
- Я. Купалы,
- Заслонова,
- Горького,
- Молодёжная,
- Сенная,
- Юбилейная,
- Луговая,
- 9 Мая;
- переулки: Высокий,
- Крайний,
- Бригадный,
- Колхозный,
- Южный,
- Ровенский,
- Комсомольский ,
- Трошина,
- Невского,
- Юбилейный,
- Огородний,
- Горького.
Приносим свои извинения за временные неудобства.