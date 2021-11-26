В ночь 27 ноября в Лунинце отключат электроэнергию на части улиц

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач 27 ноября с 01.00 до 05.00 будет отключена электроэнергия в г. Лунинец:

улицы: Трошина,

Гагарина (124-164, 141-193, 105, 109А, 115, 119А, 125А, 127, 131, 131А, 139),

Высокая,

Садовая,

Сухого,

Кобринская,

Калинковича,

Брестская,

Паньковой,

Крайняя,

Любимова,

Революционная,

Гастелло,

Винокурова,

Ровенская,

Лермонтова,

Невского,

Есенина,

Южная,

Красноармейская,

Тургенева,

Комсомольская,

Березина,

Сельская,

Маяковского,

Я. Купалы,

Заслонова,

Горького,

Молодёжная,

Сенная,

Юбилейная,

Луговая,

9 Мая;