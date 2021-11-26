Новости района

В ночь 27 ноября в Лунинце отключат электроэнергию на части улиц

Лунинецкий  район  электрических  сетей сообщает, что  в связи с производством работ на линии электропередач 27 ноября с 01.00 до 05.00 будет отключена электроэнергия в  г. Лунинец:

  • улицы: Трошина,
  • Гагарина (124-164, 141-193, 105, 109А, 115, 119А, 125А, 127, 131, 131А, 139),
  • Высокая,
  • Садовая,
  • Сухого,
  • Кобринская,
  • Калинковича,
  • Брестская,
  • Паньковой,
  • Крайняя,
  • Любимова,
  • Революционная,
  • Гастелло,
  • Винокурова,
  • Ровенская,
  • Лермонтова,
  • Невского,
  • Есенина,
  • Южная,
  • Красноармейская,
  • Тургенева,
  • Комсомольская,
  • Березина,
  • Сельская,
  • Маяковского,
  • Я. Купалы,
  • Заслонова,
  • Горького,
  • Молодёжная,
  • Сенная,
  • Юбилейная,
  • Луговая,
  • 9 Мая;
  • переулки: Высокий,
  • Крайний,
  • Бригадный,  
  • Колхозный,  
  • Южный,  
  • Ровенский,  
  • Комсомольский ,
  • Трошина,
  • Невского,
  • Юбилейный,
  • Огородний,
  • Горького.

    Приносим свои извинения за временные неудобства.

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Особенности прокурорской службы

Особенности прокурорской службы

Photo of IV Международная конференция «Гранит-Экспорт» прошла в онлайн-формате

IV Международная конференция «Гранит-Экспорт» прошла в онлайн-формате

Photo of В ряде населенных пунктов отключат электроэнергию

В ряде населенных пунктов отключат электроэнергию

Photo of Число умерших от коронавируса в мире выросло за неделю на 6%

Число умерших от коронавируса в мире выросло за неделю на 6%

Photo of Конкурс по фигурному вождению автомобилей «БелАЗ» прошел на РУПП «Гранит»

Конкурс по фигурному вождению автомобилей «БелАЗ» прошел на РУПП «Гранит»

Photo of Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление стартует в Микашевичах

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление стартует в Микашевичах

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть